В Агдаме взорвалась мина, есть пострадавший

На территории Агдамского района взорвалась мина.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджанской Республики.

27 апреля 2024 года на территории освобожденного от оккупации села Марзили Агдамского района произошел минный инцидент. Пострадавший Гусейнов Видади Вугар оглу 1994 года рождения на грейдере сбился с пути и попал на противотанковую мину на неочищенной от мин территории.

В результате инцидента Видади получил травмы правой руки. Пострадавший был эвакуирован в районную больницу. В результате взрыва мины была повреждена техника.

По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

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