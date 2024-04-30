В Лачин и село Забух возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, 30 апреля очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Лачин, а также в село Забух Лачинского района. На этом этапе в город Лачин возвращается еще 21 семья - 65 человек, в село Забух возвращаются еще 2 семьи - 4 человека.

Жители Лачина выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 493 семей, или 1838 человек в городе Лачин, и постоянное проживание 217 семей, или 823 человек в селе Забух.

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