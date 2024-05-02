В центре Баку ограничено движение транспорта

На пересечении улицы Азиза Алиева и проспекта Нефтяников в Сабаильском районе Баку из-за проблемы с водопроводом введено ограничение на движение автомобилей в направлении проспекта Нефтяников.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом.

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