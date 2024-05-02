https://news.day.az/society/1656916.html В центре Баку ограничено движение транспорта - Вниманию водителей!
В центре Баку ограничено движение транспорта - Вниманию водителей!
На пересечении улицы Азиза Алиева и проспекта Нефтяников в Сабаильском районе Баку из-за проблемы с водопроводом введено ограничение на движение автомобилей в направлении проспекта Нефтяников.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом.
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