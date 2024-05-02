https://news.day.az/society/1656965.html Как долго продлится ветреная погода в Азербайджане?
Как долго продлится ветреная погода в Азербайджане?
В Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра местами достигает 20-25 м/с.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.
Отмечается, что по данным станции "Нефт дашлары", высота волны в море составляет 2,3 метра.
Подчеркивается, что ветреная погода будет продолжаться с перерывами до вечера 3 мая.
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