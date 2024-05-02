Как долго продлится ветреная погода в Азербайджане?

В Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра местами достигает 20-25 м/с.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечается, что по данным станции "Нефт дашлары", высота волны в море составляет 2,3 метра.

Подчеркивается, что ветреная погода будет продолжаться с перерывами до вечера 3 мая.

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