Норвежские путешественники встретились с жителями Физули

Продолжается визит делегации норвежского клуба международных путешественников "Vagaclub" из 30 иностранных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, гости впервые познакомились с Физулинским международным аэропортом, где им была предоставлена информация о нем.

Было отмечено, что Физулинский Международный аэропорт, называемый "воздушными воротами Карабаха", построен на самом современном уровне и имеет возможность принимать воздушные суда любого типа. Взлетно-посадочная полоса имеет длину 3000 метров и ширину 60 метров. Терминал аэропорта, оснащенный современной инфраструктурой, позволяет пропускать не менее 200 пассажиров в час.

Было упомянуто, что Генеральный план города предусматривает к 2040 году довести площадь административной территории до 1943 гектаров, а население - до 50 тысяч человек.

Было подчеркнуто, что для обеспечения комфортных и современных условий жизни в городе будут построены средне- и малоэтажные жилые дома, частные дома с приусадебными участками, созданы зоны образования, здравоохранения, культуры, производственные предприятия, рекреационные зоны и зоны иного назначения.

Помимо этого, гости были проинформированы о том, что возводятся три жилых комплекса, которые будут отвечать всем современным требованиям градостроительства.

Затем путешественники побеседовали с жителями, которые спустя много лет вернулись в Физули, и ознакомились с построенным в городе жилым комплексом.

Отметим, что сегодня начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. В рамках поездки путешественники посетят такие города, как Физули, Шуша и Агдам. Делегацию из 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub", возглавляет Йорн Огестад. Делегация в течение 3 дней посетит Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.

В прошлые четыре года состоялись девять визитов главных сетей путешественников - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, а также турецкого клуба путешественников, британского Piki Reels, шведского Club 100 в Карабах и Восточный Зангезур.

Визит всемирно известного норвежского "Vagaclub" считается 10-м по счету визитом такого рода.

Всего в ходе этих 10 поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе.

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