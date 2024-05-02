В Университете ADA состоялась 12-я "Выставка карьеры"

2 мая в Университете ADA в Баку состоялась 12-я "Выставка карьеры", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие Азербайджанское представительство компаний "Большой четверки", министерства энергетики, юстиции, экономики и внутренних дел Азербайджана, PASHA Holding и его дочерние компании, а также известные компании и холдинги в банковской сфере, туризме, коммуникациях и представительства международных организаций.

В ходе выставки, проведенной при поддержке партнерства Международного банка Азербайджана (ABB) и Фонда Университета ADA, были подведены итоги "Недели карьерной готовности", которая стартовала с 16 апреля.

В целом, на мероприятии, проводимом отделом службы карьеры университета, были представлены 137 государственных учреждений и компаний.

На открытии выставки выступили проректор по государственным, иностранным и студенческим делам Университета ADA Фариз Исмаилзаде, проректор по учебной части университета ADA Элькин Нурмамедов, президент Фонда Университета ADA Натиг Гаджиев и директор департамента человеческих ресурсов ABB Малахат Абдуллаева, которые выразили признательность учреждениям и компаниям, участвующим в "Выставке карьеры".

В ходе выступления, Фариз Исмаилзаде отметил, что данная карьерная выставка является отличной возможностью для выпускников в их дальнейшем профессиональном продвижении, добавив при этом, что в этом году в выставке приняло участие рекордное количество компаний.

"Данная карьерная выставка уже не в первый раз проходит в Университете ADA и спрос на ее проведение вырос настолько, что она занимает не одно здание", - сказал он.

Проректор по учебной части университета ADA Элькин Нурмамедов упомянул, что выставка карьеры прошла долгий путь, как в количественном, так и в качественном плане, и подчеркнул, что между Университетом ADA и работодателями существуют различные механизмы, связанные с возможностями трудоустройства.

Президент Фонда Университета ADA Натиг Гаджиев подчеркнул, что сотрудничество между ABB и Университетом ADA, продолжающееся в течение последних 4 лет, является одним из успешных примеров отношений между университетом и частным сектором, добавив, что эти связи будут способствовать увеличению числа социальных проектов студентов и их академическому развитию в будущем.

Директор департамента человеческих ресурсов ABB Малахат Абдуллаева заявила, что банк сотрудничает со многими местными университетами, и Университет ADA занимает первое место в этом списке, потому что студенты университета особо отличаются своим образованием.

Она также добавила, что не случайно в ABB уже трудятся около 50 выпускников Университета ADA.

Отметим, что выставка предоставила студентам и выпускникам Университета ADA возможность познакомиться с потенциальными работодателями, напрямую представить им свою биографию и принять участие в собеседованиях на месте.

Напомним, что на "Неделе карьерной готовности", которая завершилась сегодня, были объявлены имена пяти студентов, прошедших специальный отбор, организованный компаниями. Им была предоставлена возможность стажировки в этих компаниях.

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