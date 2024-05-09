В Азербайджане у граждан изъяты оружие и боеприпасы

8 мая в Азербайджане сотрудниками полиции у граждан были изъяты оружие и боеприпасы.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Было отмечено, что 8 мая сотрудники полиции в отдельных районах столицы и регионах республики изъяли одно автоматическое оружие, 3 винтовки, 2 магазина для патронов и 39 патронов различного калибра.

Также в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 8 мая, выявлены и изъяты незаконно хранящиеся одно автоматическое оружие, 2 винтовки, магазин для патронов и 30 патронов.

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