Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ночью и утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 30-35° тепла.

Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидается дождь, кратковременный ливень с грозами, возможен град. Ночью и утром временами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла, местами 25° тепла.

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