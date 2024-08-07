Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом в среду Day.Az, сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Было отмечено, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 5 августа в рамках мероприятий по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, в 17:15 на территории службы пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск была пресечена попытка контрабандного провоза из Ирана 25 килограммов 350 граммов марихуаны и 1600 единиц таблеток метадона М-40.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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