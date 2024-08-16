https://news.day.az/society/1682235.html В Баку ожидаются сильные дожди
В Баку ожидаются сильные дожди
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается дождливая погода.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Ожидается, что погода с осадками будет продолжаться с перерывами в течение всего дня.
"Есть вероятность, что местами на полуострове дожди будут интенсивными", - отметила директор Бюро прогнозов Гюльшад Мамедова.
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