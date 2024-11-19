Поножовщина в Азербайджане

В Астаре произошел инцидент с ножевым ранением.



Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в этом районе ножевые ранения получили три человека.



Сообщается, что двое из них - братья. Одного из пострадавших доставили в центральную больницу Ленкоранского района и отвезли на операцию. Других двоих доставили в центральную больницу Астаринского района.



Одним из пострадавших является житель села Эрчиван Самир Этибар оглы Мехтиев, 1990 года рождения.



Инцидент расследуется..