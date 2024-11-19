https://news.day.az/society/1708770.html Поножовщина в Азербайджане В Астаре произошел инцидент с ножевым ранением. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в этом районе ножевые ранения получили три человека. Сообщается, что двое из них - братья. Одного из пострадавших доставили в центральную больницу Ленкоранского района и отвезли на операцию.
В Астаре произошел инцидент с ножевым ранением.
Поножовщина в Азербайджане
В Астаре произошел инцидент с ножевым ранением.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в этом районе ножевые ранения получили три человека.
Сообщается, что двое из них - братья. Одного из пострадавших доставили в центральную больницу Ленкоранского района и отвезли на операцию. Других двоих доставили в центральную больницу Астаринского района.
Одним из пострадавших является житель села Эрчиван Самир Этибар оглы Мехтиев, 1990 года рождения.
Инцидент расследуется..
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