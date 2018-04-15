Зрительница из России: Организация Чемпионата Европы в Баку самая лучшая

Организация Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку самая лучшая. Об этом Trend сказала зрительница Анна Солкина, которая приехала на соревнования поддержать свою дочь, гимнастку Дарью Солкину (Россия), передает Day.Az.

"Мы очень часто ездим с дочерью на международные соревнования, но организация в Баку самая лучшая - здесь интересно, интерактивно, например такого Гур-Гура нигде не было. Атмосфера хорошая, дружелюбная - нам все очень нравится. Мы сравниваем с соревнованиями, на которых уже были в других странах - в Испании, Болгарии, Дании, и Азербайджан с большим отрывом на первом месте", - сказала Солкина.

В Баку 15 апреля стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В последний день турнира станут известны имена медалистов по четырем видам соревнований.

Азербайджан на соревнованиях среди мужчин представляют синхронная пара Илья Гришунин и Руслан Агамиров, среди женщин - Светлана Макштарева и в Вероника Земляная.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.