"Нефтчи" представит нового главного тренера
6 июня 2018 17:05 293
Новый главный тренер футбольного клуба "Нефтчи" будет отобран среди двух кандидатов.
Как сообщили Report в пресс-службе клуба, это румын Мариус Шумудица и итальянец Роберто Бордин, передает Day.Az.
На предстоящем 7 июня заседании Наблюдательного совета пройдут обсуждения и будет принято окончательное решение.
А на следующий день главного тренера "Нефтчи" представят общественности.
Отметим, что 31 мая "Нефтчи" заявил, что расстался с Тарланом Ахмедовым.
Последним клубом Мариуса Шумудицы был турецкий "Кайсериспор", а Роберто Бордин был главным тренером "Шерифа" (Молдова).
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
00:38 1 406
Названо имя самого богатого спортсмена в мире
5 июня 14:55 15
Тарлан Гулиев отказал "Габале" ради "Кешли"
-
5 Июн. 22:28 14 285
-
5 Июн. 19:18 13 799
-
5 Июн. 22:47 13 511
-
5 Июн. 20:45 11 709
-
5 Июн. 23:16 8 800