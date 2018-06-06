"Нефтчи" представит нового главного тренера

6 июня 2018 17:05

Новый главный тренер футбольного клуба "Нефтчи" будет отобран среди двух кандидатов. 

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, это румын Мариус Шумудица и итальянец Роберто Бордин, передает Day.Az.

На предстоящем 7 июня заседании Наблюдательного совета пройдут обсуждения и будет принято окончательное решение. 

А на следующий день главного тренера "Нефтчи" представят общественности. 

Отметим, что 31 мая "Нефтчи" заявил, что расстался с Тарланом Ахмедовым. 

Последним клубом Мариуса Шумудицы был турецкий "Кайсериспор", а Роберто Бордин был главным тренером "Шерифа" (Молдова). 

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