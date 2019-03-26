Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора
26 марта 2019 15:52 442
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решение ирландца Конора Макгрегора завершить карьеру. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В джунглях может быть только один король", - написал боец в твиттере.
Макгрегор объявил о решении завершить карьеру 26 марта. Он одержал 21 победу (18 досрочно) и потерпел четыре поражения в смешанных единоборствах. В 2015 году в поединке против Жозе Альдо ирландец завоевал титул чемпиона в полулегком весе. Спустя год он победил Эдди Альвареса и стал обладателем пояса в легком весе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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