Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решение ирландца Конора Макгрегора завершить карьеру. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В джунглях может быть только один король", - написал боец в твиттере.

Макгрегор объявил о решении завершить карьеру 26 марта. Он одержал 21 победу (18 досрочно) и потерпел четыре поражения в смешанных единоборствах. В 2015 году в поединке против Жозе Альдо ирландец завоевал титул чемпиона в полулегком весе. Спустя год он победил Эдди Альвареса и стал обладателем пояса в легком весе.