Хаос в Мадриде: Полиция избила и не пустила фанатов на финал ЛЧ
Фанатов не пустили на стадион Ванда Метрополитано на финал Лиги Чемпионов, не смотря на наличие подленных билетов.
Как передает Day.Az об этом сообщает Talksport.
Также говорится о задержанных фанатах, которые жаловались на жестокое обращение полиции, пишет в своем микроблоге в Твиттер Натали Пиркс, корреспондент BBC.
"Полиция при мне ударила и повалила на землю болельщика", - написала журналистка.
Хоть и большинство болельщиков благополучно вошли на стадион для всеобщего английского шоу, многие пережили кошмарное путешествие в испанскую столицу.
Ранее сотни болельщиков застряли в аэропорту Станстед на 7(!) часов. Чартерный рейс авиакомпании "Томас Кук", который должен был доставить их в Мадрид, столкнулся с птицами и был признан небезопасным.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре