Сегодня, в четвертый день, XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", проходят соревнования по 8 видам спорта - атлетике, плаванию, спортивной гимнастике, дзюдо, гандболу, баскетболу, волейболу и теннису, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Сборная Азербайджана представлена в семи из них. На татами впервые выйдут дзюдоисты.

Спортивная гимнастика

Многоборье, отдельные упражнения, классификация

Милана Минаковская

Баскетбол

Юноши, группа А, III тур

Азербайджан-Хорватия

Гандбол

Девушки, группа B , III тур

Азербайджан - Чехия

Юноши, группа A, III тур

Азербайджан - Сербия

Плавание

Девушки, 200 м, вольный стиль, классификация

Айсель Сафарова

Юноши, 200 м, брасс, классификация

Алияр Джахангирбеков

Девушки, 100 м, баттерфляй, классификация

Марьям Шейхализадехангах

Юноши, 200 м, баттерфляй, финал

Рамиль Велизаде

Дзюдо

Девушки

44 кг, 1/8 финала

Гюльшан Баширова - Мария Гонзалес (Испания)

Юноши

50 кг, 1/8 финала

Исмаил Ганбарли - Сергей Мастрюков (Россия)

55 кг, 1/16 финала

Шюкран Заманлы - Мигель Гаго (Португалия)

60 кг, 1/16 финала

Туран Байрамов - победитель встречи Котэ Kaпанадзе (Грузия)/ Адам Сафер (Австрия)

Волейбол

Юноши, группа A, III тур

Азербайджан - Россия

Атлетика

Девушки, тройной опорный прыжок, классификация, группа B

Сабрина Жралова

Девушки, 200 м, I этап

Ламия Велиева

Юноши, 200 м, I этап

Али Абдыев

Юноши, прыжки в высоту, классификация, группа B

Айдын Бадалов

Отметим, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах Баку.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки.

Победителей ждут 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!