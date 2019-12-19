Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в матче 17-го тура Серии А против "Сампдории" (2:1), передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Когда Роналду забивал, он выпрыгнул на 71 сантиметр, а в момент удара он находился на высоте 2,56 метров.

Кроме того, форвард забил в 5-м матче за "Ювентус" подряд.

По итогам матча с "Сампдорией" "Юве" вышел на 1-е место в Серии А. У "Интера" есть один матч в запасе.

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