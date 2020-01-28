https://news.day.az/sport/1197643.html Оценена безопасность вертолета Коби Брайанта

Оценена безопасность вертолета Коби Брайанта

Спорт, 28 января 2020 08:12 295

Оценена безопасность вертолета Sikorsky S-76B, принадлежавшего американскому баскетболисту Коби Брайанту. Данные приводит Globo Esporte.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по информации издания, этот вертолет считается одним из самых безопасных в мире.

Статистика модели - 0,2 смерти на 100 тысяч часов полета. С 2006 по 2016 год на S-76B произошло два несчастных случая с 11 смертельными исходами. В 2009 году восемь человек погибло после того, как в лобовое стекло ударился ястреб. В 2016 году из-за проблем с лопастью ротора произошло крушение, жертвами которого стали три человека.

Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. Он летел на собственном вертолете Sikorsky S-76B. По описанию очевидца, перед падением вертолет летел очень низко и издавал "неправильные звуки". Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман. Все девять пассажиров погибли. На борту была 13-летняя дочь Брайанта и ее партнерша по баскетбольной команде.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс". Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца два олимпийских золота.

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