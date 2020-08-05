Женщина станет игроком мужского футбольного клуба

Женщина-футболистка Эллен Фоккема станет игроком мужского клуба "Фоарут" из четвертого по силе дивизиона Нидерландов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

В пресс-службе организации заявили, что контракт 19-летней спортсменки с "Фоарутом" заключен в качестве эксперимента. Отмечается, что решение поможет развитию равноправия в футболе.

Фоккема рассказала, что с пяти лет тренируется вместе с командой и рада решению футбольного союза. "Мои партнеры по команде также с энтузиазмом отреагировали на то, что я могу остаться играть вместе с ними", - отметила она.

В настоящий момент в Нидерландах мужчинам и женщинам разрешено играть в одной команде до 19 лет, после чего мужчины переходят в мужские клубы для выступления на уровне категории А, а женщины могут играть в лигах категории Б.