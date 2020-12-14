Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА на официальном сайте опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Как передает Day.Az, матчи 1/8 финала охватят 4 недели:

16 февраля/10 марта

"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль"

"Барселона" - "Пари Сен-Жермен"

17 февраля/9 марта

"Порту" - "Ювентус"

"Севилья" - "Боруссия" Д

23 февраля/17 марта

"Лацио" - "Бавария"

"Атлетико" - "Челси"

24 февраля/16 марта

"Боруссия" М - "Манчестер Сити"

"Аталанта" - "Реал"