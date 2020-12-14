https://news.day.az/sport/1298310.html Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов - СПИСОК
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов - СПИСОК
УЕФА на официальном сайте опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Как передает Day.Az, матчи 1/8 финала охватят 4 недели:
16 февраля/10 марта
"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль"
"Барселона" - "Пари Сен-Жермен"
17 февраля/9 марта
"Порту" - "Ювентус"
"Севилья" - "Боруссия" Д
23 февраля/17 марта
"Лацио" - "Бавария"
"Атлетико" - "Челси"
24 февраля/16 марта
"Боруссия" М - "Манчестер Сити"
"Аталанта" - "Реал"
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