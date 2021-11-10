Хави может повлиять на возможное возвращение Месси в «Барселону»

"Барселона" может вернуть нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Мессии. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, несмотря на испорченные отношения между аргентинцем и президентом каталонцев Жоаном Лапортой, назначение бывшего одноклубника Хави на пост главного тренера сине-гранатовых может сыграть роль в возвращении форварда. Отмечается, что "Барселона" может вернуть футболиста в 2023 году, когда истечет его срок контракта с французской командой.

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.