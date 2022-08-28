"Ливерпуль" повторил рекорд АПЛ, забив 9 голов в ворота "Борнмута"

"Ливерпуль" забил девять безответных мячей в ворота "Борнмута" в матче четвертого тура АПЛ (Английской премьер-лиги), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Победу клуб одержал на своем поле. Отличились забитыми мячами Луис Диас (3-я, 85-я минуты), Харви Эллиотт (6), Трент Александер-Арнольд (28), Роберто Фирмино (31, 63), Вирджил ван Дейк (45) и Фабиу Карвалью (80). На 46-й минуте футболист "Борнмута" Крис Мефам забил автогол.

"Ливерпуль" повторил рекорд "Манчестер Юнайтед", который с таким же счетом в 1995 году обыгрывал "Ипсвич", в 2021-м - "Саутгемптон". Также в 2019 году со счетом 9:0 "Лестер" разгромил "Саутгемптон".

Этот матч - первая победа "Ливерпуля" в нынешнем сезоне АПЛ, он находится на восьмой строчке турнирной таблицы с 5 очками.