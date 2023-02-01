Умер старейший участник Олимпийских игр

Участник летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне Феликс Сьенра из Уругвая скончался в возрасте 107 лет. Об этом сообщает Welt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, бывший спортсмен был старейшим участником Олимпийских игр. Теперь главным долгожителем из ныне живущих стал немецкий наездник Вилли Бюзинг, которому сейчас 101 год.

Сьенра выступал в парусном спорте. На Играх-1948 он занял шестое место.

7 мая 2022 года скончался старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах. На момент смерти ему было 100 лет.

Ранее сообщалось, что член Зала хоккейной славы Бобби Халл скончался на 85-м году жизни.

Канадец становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Чикаго Блэкхоукс". Бобби Халл трижды завоевывал "Арт Росс Трофи", два раза становился обладателем "Харт Мемориал Трофи". Также легендарный игрок выигрывал "Леди Бинг Трофи" и "Приз Лестера Патрика".

За свою карьеру он забросил 610 шайб и сделал 560 результативных передач в 1063 матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кроме того, на счету Халла 129 очков в плей-офф Кубка Стэнли.