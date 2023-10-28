Ирина Зарецкая стала трекратной чемпионкой мира

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по каратэ.

Как сообщает Day.Az, в пятый день соревнования финальный бой в личном кумитэ провела лидер женской сборной Азербайджана Ирина Зарецкая (68 кг). Соперницей двукратной чемпионки мира являлась Елена Гуиричи (Швейцария). Наша спортсменка одержала победу со счетом 5:4.

Напомним, что завтра в командном соревновании мужская сборная Азербайджана проведет встречу за третье место с Италией. Также в финал вышла паракаратистка Эмилия Митлинова (К10), чей бой тоже пройдет 29 октября.