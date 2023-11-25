Еще один азербайджанский кикбоксер выиграл ЧМ

Сборная Азербайджана по кикбоксингу завоевала еще одну золотую награду на чемпионате мира в Албуфейре (Португалия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в очередной день соревнований титул завоевал Эльвин Мамедов (53 кг), который провел три боя. На пути к финалу он выиграл у соперников из Австралии и Маврикия, а в решающей встрече нанес поражение Дурару Билалу из Турции.

Напомним, что днем ранее Эдуард Мамедов (63 кг) в 28-й раз в карьере выиграл ЧМ, а Амин Гулиев (60 кг) также стал первым.