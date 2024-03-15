Поднимающихся на Эверест альпинистов обяжут носить GPS-трекеры

После того как в прошлом году на Эвересте погибли 18 альпинистов, всех, кто захочет подняться на гору, обяжут носить GPS-трекеры, сообщает Daily Mail.

Как сообщает Day.Az, сигнал от устройств, которые вшиваются в одежду, можно проследить даже под снегом толщиной 20 м. Это дает больше шансов альпинистам быть найденными в случае чрезвычайной ситуации.

Усовершенствованные трекеры уже много лет используются профессиональными альпинистами и некоторыми экспедиционными компаниями. Новые приборы гораздо более простые. Они выглядят, как небольшая флешка, не требуют зарядки и легко крепятся к одежде. Их будут предоставлять трекинговые компании за $10-15.

В последние годы количество туристов, желающих посетить Эверест, все больше растет. В прошлом году около 60 тыс. человек побывали в национальном парке Сагарматха на территории Непала, а 600 из них пытались достичь вершины горы.

Быстрый рост индустрии скалолазания создает конкуренцию между компаниями и может привести к тому, что некоторые из них начнут пренебрегать правилами безопасности. Кроме того, на Эверест можно подняться только в короткие промежутки времени, когда устанавливается ясная погода. Это приводит к образованию очередей на сложных участках.

Поскольку организовывать спасательные операции на высоте крайне сложно, GPS-трекеры призваны облегчить поиск пострадавших альпинистов и сделать его менее рискованным для спасателей.

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