Болгарский специалист: Тренерские курсы в Баку организованы на очень высоком уровне

Тренерские курсы Международной федерации гимнастики (FIG), проводимые в Баку, организованы на очень высоком уровне, сказала в интервью журналистам болгарский тренер, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Сильвия Митева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Организация находится на очень высоком уровне. В целом Национальная арена гимнастики в Баку - одна из самых современных арен. Здесь великолепные условия для гимнастов", - сказала Митева.

По ее словам, курсы в Баку важны для тренеров, чтобы научиться чему-то новому. "Данные курсы важны не только с точки зрения получения сертификата, но и для того, чтобы научиться чему-то новому. Очень важно внимательно слушать то, что нам объясняют, ведь по завершении курсов мы должны сдавать экзамен", - отметила болгарский тренер.

Тренерские курсы высшего третьего уровня, организованные экспертами Академии FIG для местных тренеров по художественной гимнастике, стартовали в Баку 8 января. В курсах также принимают участие тренеры из России, Украины и Болгарии.

Курсы охватывают такие темы, как спортивная медицина, психология и предотвращение спортивных травм. Всего в них принимают участие 22 тренера, уже получившие сертификат второго уровня.

Отметим, что ранее Баку уже принимал курсы FIG как первого, так и второго уровней.

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