Как выехать из Азербайджана в зарубежные страны в условиях пандемии?

Как путешествовать из Азербайджана в зарубежные страны во время пандемии COVID-19? Это один из самых важных вопросов для тех, кто хочет выехать за границу. Интересен тот факт, что условия путешествий не одинаковы для всех стран, что, в свою очередь, создает определенные проблемы. На каких условиях можно путешествовать в страны, наиболее посещаемые гражданами Азербайджана?

Согласно исследованию АПА, граждане Азербайджана, посещающие Турцию, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до прибытия, либо отрицательный результат экспресс-теста на антитела COVID-19, проведенного не ранее, чем за 48 часов до прибытия, передает Day.Az.

Это требование не распространяется на пассажиров младше 6 лет, у которых есть сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждающий, что они были вакцинированы не менее чем за 14 дней до прибытия.

Граждане Азербайджана, желающие посетить Россию, при регистрации и посадке должны предоставить документ (на русском или английском языке), подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции (принимаются только тесты ПЦР), сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Россия не требует наличия COVID-паспорта от граждан других стран, включая Азербайджан.

Граждане Азербайджана, направляющиеся в Грузию по воздуху, могут въехать в страну, если они предъявят документ, подтверждающий полную вакцинацию (две дозы) любой вакциной COVID-19 в пунктах пропуска на границе Грузии. Документы должны быть на английском языке. Если у вас нет COVID-паспорта, вы должны предоставить результаты теста ПЦР, полученного в течение 72 часов. Лица без COVID-паспорта должны повторно пройти тест ПЦР через 72 часа после въезда в страну.

Азербайджанцам, посещающим Украину, следует учитывать, что на время пребывания в стране у них должен быть действующий страховой полис (справка), а также документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или справка о проведении экспресс-теста на антитела к SARS-CoV-2 (RAT), проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета, или отрицательный результат проведенного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.

Граждане Азербайджана, которые въезжают на территорию Великобритании или путешествуют транзитом через территорию этой страны, должны представить справку об отрицательном результате теста на коронавирус. ПЦР-тест нужно сдать за 48 часов до полета в Соединенное королевство.



Граждане Азербайджана не менее чем за 24 часа до последнего прямого авиарейса в Израиль должны заполнить на сайте https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19 "Въездную декларацию" и получить электронное разрешение Министерства здравоохранения. После прибытия в Израиль пассажиры должны за свой счет пройти ПЦР-тест на COVID-19. Пассажиры, которые находились за пределами Израиля более 72 часов, в том числе и те, кто путешествует транзитом, должны представить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Тест нужно сдать не более чем за 72 часа до вылета из первого пункта маршрута.

Пассажиры должны иметь медицинскую страховку для оплаты стоимости лечения от COVID-19.



Что касается правил поездки в Дубай в период пандемии COVID-19, то все пассажиры, прибывающие в Дубай (Дубайский международный аэропорт), должны представить отпечатанную медицинскую справку о негативном ПЦР-тесте на коронавирус (COVID-19), при этом электронные копии не принимаются. ПЦР-тест нужно сдать максимум за 72 часа до прилета в Дубай (Дубайский международный аэропорт).



Отметим, сухопутные границы Азербайджана открыты только для перевозки грузов. Перевозка пассажиров через сухопутные границы пока не разрешается.