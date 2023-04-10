Назван лучший на Земле пляж

Пять тайских пляжей попали в рейтинг "лучших пляжей на земле в 2023 году". Один из них возглавил этот рейтинг, а четыре других также вошли в топ-100, причем в числе первых десятков. Об этом сообщили тайские СМИ, сославшиеся на рейтинг британского веб-сайта World Beach Guide. Победителем стал пляж острова Ко Крадан у побережья провинции Транг был признан лучшим из "100 лучших пляжей на Земле 2023 года", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Российским туристам пляж-победитель не слишком известен. Остров Ко Крадан входит в число 40 островов Транг, лежащих у Андаманского побережья Таиланда. "Массовой" туристической инфраструктурой, в отличие даже от соседнего острова Ко Мук - здесь нет деревень, только несколько небольших курортов и магазинов, а большая часть острова - это часть национального парка Хат Чао Май.

Также в "100 лучших пляжей на Земле 2023 года" вошли ещё четыре тайских пляжа. В первую десятку на девятое место попал пляж Рейли в провинции Краби, пляж Фридом на Пхукете занял восемнадцатое место, а двадцать первое - пляж Лаем на острове Ко Яо Яй в провинции Пханг Нга. Замыкае список пляж Танот Бэй на острове Ко Тао в Сурате, провинция Тани, который оказался на 44 месте.