Эмин Агаларов о музыкальных сюрпризах и грандиозных планах по развитию туризма в Азербайджане

Однажды на вопрос представителей СМИ, адресованный народному артисту Азербайджана, певцу и композитору Эмину Агаларову (EMIN) - "Когда вы отдыхаете?", он ответил - "Я и не устаю! Просто делаю то, что мне нравится"...

И действительно, каждый последующий проект Эмина Агаларова, будь то связанный с музыкой или с предпринимательством, масштабнее, ярче и амбициознее предыдущего, и, без сомнения, обречен на успех. А одними из самых важных составляющих этого успеха являются бесконечная энергия, трудоспособность и преданность Эмина Агаларова любимому делу.

О том, как все успеть, как в плотном графике совместить творчество и деловые встречи, какие музыкальные сюрпризы ждут поклонников и о многом другом Эмин Агаларов рассказал представителям отечественных СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

- Эмин, один из вопросов, волнующих многих... Международному музыкальному фестивалю "ЖАРА" в Баку быть или он все же "переедет" в Москву?

- Не хочу на постоянной основе переносить в Москву фестиваль. "ЖАРА" - фестиваль выездной. И для артистов это путешествие, праздник, и для гостей. Мне предлагали разные локации, где можно провести основной фестиваль. Однако самый большой, важный и глобальный фестиваль "ЖАРА" будет в Баку. Как только мы получим возможность провести его, а я надеюсь, это случится уже следующим летом, мы снова вернемся сюда. А этим летом публику ждут концерты артистов, входящих в топ одних из самых популярных в России и СНГ - Jah Khalib, Jony, HammAli & Navai. Также и я выступлю с программой.

- В первых числах второй декады мая вы презентовали новый русскоязычный альбом "За минуту до..." и анонсировали выход англоязычного. На какой стадии сейчас находится работа над ним?

- Готовимся к подписанию контракта с крупным европейским лейблом, который будет издавать англоязычный альбом. Весь следующий год планирую гастролировать с Дэвидом Фостером (прим. авт. - канадский певец, музыкант, продюсер, обладатель 16 наград премии "Грэмми"). Слушателей ждут коллаборации со всемирно известными музыкантами и певцами - среди них Николь Шерзингер, Энгельберт Хампердинк и многие другие.

- Чем руководствуетесь, приглашая артистов для совместной творческой работы?

- Всегда интуитивно выбираю с кем сотрудничать. Вот с Энгельбертом Хампердинком познакомился еще в 2012 году, когда он представлял Великобританию на конкурсе "Евровидение", проводимом в Баку. С тех пор мы сдружились, и все эти годы поддерживаем связь, общаемся. Это артист, исполнивший много дуэтов с легендарными звёздами, друживший с Элвисом Пресли.

Как-то я оказался на ужине с Дэвидом Фостером и Энгельбертом Хампердинком. Хампердинк поинтересовался над чем мы работаем. И мне совершено спонтанно пришла идея записать с ним дуэт, на мое предложение он с удовольствием согласился. Энгельберту 87 лет, и он абсолютная легенда. Кстати, о сюрпризе для поклонников... Запланировано, что Энгельберт Хампердинк прилетит в Баку на мой концерт этим летом и споет со мной. Когда я через менеджеров обратился к его помощникам с приглашением выступить в Баку, то получил ответ, что он с удовольствием вновь посетит Азербайджан. На вопрос с нашей стороны о сумме гонорара, ответ был следующим: "Даты визита подтверждаю и стоить это будет для Эмина ровно один доллар, который я могу принять наличными". Вот такой он уникальный человек...

- 25 мая на территории Sea Breeze прошел первый инвестиционный форум, в котором приняло участие 250 представителей из разных стран мира. Расскажите о мероприятии, какие возможности оно открывает?

- Поскольку Sea Breeze обрел определенные масштабы, у нас появилось много иностранных инвесторов и партнеров. Я не всегда успеваю каждому из них индивидуально рассказать обо всех моих планах и идеях, поэтому решили собрать всех вместе, организовав инвестиционный форум. Это необходимо для того, чтобы правильно резюмировать масштаб проекта, составляющего сегодня 450 гектаров, из которых 300 гектаров планируем застраивать. В планах у нас строить в море искусственные острова (прим. авт. - по типу "Пальмовых островов"). Этот процесс очень сложный, и не простой.

Форум показал, насколько велики наши планы и насколько мы стараемся смотреть вперед и подстегнуть еще больше инвестировать в нашу страну, в частности сектор Sea Breeze.

При этом с представителями государственных ведомств обсуждали возможность проведения подобного форума, направленного на продвижение проектов не только в Sea Breeze, но целом в Азербайджане. У меня есть инвесторы, которые хотят инвестировать в Шахдаг, Карабах.

- На форуме вы презентовали проект Caspian Dream Liner, расскажете немного о его идее?

- Мне нравится концепция Burj Al Arab (прим. авт. - известный отель Дубая), и я достаточно долго изучал какие должны быть формы у архитектурной постройки. Мне близки простые решения, вот если углубиться в азы архитектуры, то любое шедевральное строение рисуется тремя линиями - например, египетская пирамида, Эйфелева башня. Планируя проект Dream Liner, решил - нам нужна простая форма, и нашел я ее в правильной модели классической яхты.

Изначально этот проект у нас был на берегу, а потом у меня зародилась идея рассмотреть вариант реализовать его непосредственно в море, тем более что опыт у нас уже есть. Сейчас мы согласовываем проект с государством. То, что я показывал в рамках форума - это первая основная версия, проект будем дорабатывать. Считаю, построив Caspian Dream Liner, мы сможем поставить Sea Breeze на мировую карту туризма, и надеюсь, что тем самым для Азербайджана раскроются новые возможности в сфере туризма.