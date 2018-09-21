Малоизвестные факты о работе космонавтов

Людям, побывавшим в космосе, довелось испытать ощущения, недоступные рядовому жителю планеты. И поэтому у них есть свои маленькие секреты, о которых мы могли даже не догадываться. О них расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Запах

Космосу не чужды запахи. Годами космонавты рассказывают истории о вони в космических челноках. К счастью, МКС снабжена системами воздушной фильтрации, позволяющими свести запахи к минимуму.

Всё просто только в кино

На экране космические путешествия выглядят лёгкими и привлекательными, но это лишь картинка. На деле же неопытные космонавты в процессе освоения условий невесомости часто натыкаются на стены с такой силой, что в их шлемах появляются трещины.

Слушай и учись

Иногда секреты, позволившие космонавтам добиться успеха, идут вразрез с общепринятыми традициями. Например, они советуют "Слушай других, вместо того, чтобы иметь своё мнение по любому вопросу". Слушать и учиться - вот что способствует достижению цели.

Чихание

Представьте, что вы надели скафандр, и вам вдруг понадобилось чихнуть. Вряд ли вам захочется забрызгать шлем изнутри. Чтобы избежать такой ситуации, они наклоняют голову как можно ниже и чихают внутрь скафандра. Тоже не слишком приятно, но всё же лучше, чем альтернатива.

Ощущения под водой отличаются от невесомости

Все слышали, что космонавты проводят тренировки под водой для симуляции невесомости. Проблема в том, что условия под водой совершенно не те: вода обладает выталкивающей силой и сопротивлением. По большей части тренировки под водой направлены на оттачивание навыков работы в сложных условиях, например, повышенного давления.

Музыка на будильник

Чтобы при пробуждении сразу вспоминать, что они находятся не на уютной Земле, космонавты выбирают для будильника особенные мелодии. Порой это может быть диалог из фильма или телешоу.

Неожиданное появление

Поскольку полёт в невесомости практически бесшумен, очень легко незаметно подобраться к товарищу по команде и напугать его до полусмерти. Некоторые порой злоупотребляют такими шутками.

Увеличение роста

После нескольких месяцев в невесомости рост космонавта увеличивается примерно на 5 см, и вновь уменьшается после возвращения на Землю. По слухам, боль в спине невыносимая.

Космические запахи

Как ни странно, космонавты ощущают запахи не только внутри корабля. Многие заявляли, что космос пахнет малиной, металлом или мясом. Кое-кто даже почувствовал запах рома.

Усмирение

Что делать товарищам по команде, если вдали от медицинской помощи у члена экипажа случится помрачение рассудка? Официальная инструкция NASA предписывает остальным связать буйного товарища скотчем и вколоть ему транквилизатор.

Возвращение на Землю

После пережитых трудностей и эмоционального напряжения, не все могут с лёгкостью вернуться к обычной земной жизни. Например, после увольнения из NASA Базз Олдрин страдал от депрессии и алкоголизма, а Лиза Новак проехала без остановки 1500 км, чтобы напасть на подружку своего бывшего бойфренда, астронавта Билла Офелейна.

Страхование жизни

Поскольку риск для жизни космонавта весьма велик, то и страховка для них выходит невероятно дорогой. Чтобы решить проблему, американские астронавты перед полётом подписывают сувениры, например, открытки и почтовые марки. В случае их гибели, семья сможет продать подписанные вещи и выручить немалую сумму.

Космические болезни

На орбите космонавтов поджидают и болезни. Помимо психологических расстройств, у них случается нарушение работы сердечно-сосудистой системы, лучевая болезнь, декомпрессионная болезнь, а также остеопоротические переломы.

Первая помощь

Однако наибольшую вероятность всё же имеют различные травмы. Поскольку до больницы им далековато, все космонавты проходят курс медицинской подготовки и обучаются поведению в экстренных случаях.

Визуализация неудачи

Психологи часто учат нас визуализировать успех, космонавты же делают нечто прямо противоположное. Они визуализируют ошибки. Необходимо чётко представить себе, что может пойти не так, и продумать шаги для решения проблемы. Благодаря такой подготовке реальные неприятности они встречают во всеоружии.

Не будьте невежественны

Космонавты рассматривают страх как результат недостатка информации. Чтобы противостоять страху, необходимо вооружиться знанием. В качестве примера можно привести арахнофобию: люди боятся пауков, хотя большинство из них совершенно безопасны. Вы можете победить свой страх путём изучения разнообразных видов пауков.

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