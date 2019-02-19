В Баку состоялся четвертьфинал телевизионной ATV Лиги КВН. В результате убойной юмористической борьбы дорогу в полуфинал для себя обеспечили команды "Azii 19:20", "Xalxin uşaqlari", "Subaylar", "Сборная БГУ", "ФизАка", "Генезис" и "Женский батальон", cообщили Trend в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых, передает Day.Az.

Две команды - "Енерджи" и "Сан Андреас" - остались за бортом сезона. Ведущим игры был Эмиль Насиров.

В составе жюри были певица Роза Зергерли, актер и телеведущий Эльджан Расулов, режиссер Агиль М.Гулиев, актер и сценарист Меджид Гусейнов и руководитель Азербайджанского КВН Рашад Азизов. Игры ATV Лиги КВН проходят на азербайджанском языке.

"Сегодня я убедился, что КВН у нас не только жив, но еще и масштабно развивается! Это игра, которая нас всех объединяет", - сказал Агиль М.Гулиев.

Эльджан Расулов вспомнил, как в годы его участия в КВН не было таких условий, как сейчас: "В наше время мы репетировали на холоде, сами приносили одежду, реквизит. У вас на данный момент очень хорошие условия, используйте это!".

Проект реализуется при поддержке Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана, Министерства молодежи и спорта и Министерства образования Азербайджана, Главного Управления молодежи и спорта города Баку.

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