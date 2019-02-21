Сегодня в гороскопе тон будут задавать честолюбивые устремления. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет сегодня прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Такой уж это день. Люди, у которых есть в жизни большая цель, сегодня будут стремиться к ней особенно сильно, считая, что для ее достижения все средства хороши. Остальные же просто будут испытывать повышенную потребность в самореализации и признании окружающих. Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.

Овен

Сегодня Овен будет склонен проявлять недюжинное упорство - причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить его в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самому Овну мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика сегодня очень даже легко.

Телец

Сегодня Телец может испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым. Просто раз за разом у Тельца может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Тельца действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Близнецы

Сегодня у Близнецов вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Близнецов есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Близнецы сегодня хотят просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Рак

Сегодня Рак из одного только спортивного интереса готов будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ним по этому поводу в споры - занятие абсолютно пустое. Тем более, что через полчаса Рак с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самому Раку этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать его рассуждения, разинув рот!

Лев

Сегодня Лев будет упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Льва отступиться от своих замыслов - он воспримет это как неудачную шутку. А если и отступится, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае сегодня у Льва велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Дева

Сегодня Дева готова будет извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Деве нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если сегодня и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

Весы

Сегодня Весы могут с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Весы сегодня и согласятся с чужим мнением, то сделают это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступят же они все равно по-своему.

Скорпион

Сегодня день у Скорпиона может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Скорпиону было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Сегодня Скорпион готов азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сам не особенно верит. По этой причине спорить с ним в этот день - дело пустое.

Стрелец

Сегодня день у Стрельца обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Стрельцу покажется недостаточно, поэтому он сделает все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.

Козерог

Сегодня Козерогу неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай - соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, сегодня оно наполнит Козерога зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?

Водолей

Сегодня в душе Водолея проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо задумок - только неприятности наживете. Все, что Водолей задумал сегодня, он будет стремиться осуществить любым возможным для него способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в его планы не входит ни капельки.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут испытывать серьезные сомнения, мешающие им принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Рыбы покажутся кому-то излишне нерешительными, то зря. Просто звезды гороскопа сегодня склоняют их тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Рыб свернуть с выбранного ими пути ни к чему не приведут.