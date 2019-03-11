Stella McCartney - это бренд, успевший за короткое время превратиться в синоним высокой моды! Иметь в гардеробе одежду от Stella McCartney - признак хорошего вкуса, которым обладают такие знаменитости, как Кейт Бланшетт, Деми Мур, Анджелина Джоли, Дженифер Энистон, Кейт Мосс, Джиджи Хадид, Дуа Липа, Меган Маркл.

В весенне-осенней коллекции 2019 Стелла Маккартни остается верна себе. Она принципиально не использует кожу и мех, но работает с натуральными, экологически чистыми материалами, что уже тоже превратилось в тренд.

Желание обладать одеждой с логотипом Stella McCartney для многих стало манией, и она тонко обыгрывает это, превратив его в принт, как в например, для этого синего шелкового платья со свободными рукавами и широким подолом. И даже трикотажные кроссовки она украшает лентой со своим именем.

В таком наряде к вам будут прикованы все взгляды. Во-первых, необычная туника экстравагантного кроя сама по себе произведение дизайнерского искусства. Во вторых, must have в гардеробе любой модницы - кроссовки Elyse от Stella McCartney в этом сезоне представлены в новой, прозрачной версии. Не упустите шанс стать одной из первых, кто их наденет.

Даже классическое сочетание джинсовых брюк с белым верхом становится ярким, если составить его из моделей бренда Stella McCartney. Чуть расклешенные от колена брюки, и короткая толстовка с капюшоном будут незаменимы на отдыхе, а сумочка ("Star" bag) добавит в наряд гламура.

Фантазия Стеллы Маккартни не знает границ - именно эта мысль приходит в голову при виде длинной в пол рубашки с разрезом на спине. Ее можно носить как свободно, так и завязав полы спинки спереди, как пояс.

Все модели можно приобрести по адресу: пр-т Нефтчилер, 151, Port Baku Mall, 1-й этаж. Тел.: +994 50 285 60 90.

Благодарим Dinamo Hotel Baku за предоставление съемочной площадки.