Нидерланды снова всех победили, передает Day.Az со ссылкой на makataka.ru.

Помните, мы рассказывали, что в Нидерландах закрываются тюрьмы, потому что в них некого сажать? А теперь там перестают продавать сигареты, потому что их некому покупать!

Голландские филиалы немецкой торговой сети Lidl полностью откажутся от продажи сигарет к 2022 году из-за низкого спроса.

В последние годы продажи сигарет резко сократились, из-за чего супермаркеты стали терять часть прибыли.

"В Нидерландах наблюдается абсолютно чёткая тенденция к отказу от курения. Это заметно на кассах. Мы не хотим противопоставлять себя складывающейся ситуации, поэтому отказ от продажи сигарет является для нас логичным шагом", - заявили представители Lidl Netherlands.

Статс-секретарь Министерства здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Паул Блокхейс поддержал решение об отказе продажи сигарет и назвал его "фантастическим". Он выразил надежду, что другие супермаркеты последуют примеру Lidl. Магазины торговой сети Lidl в Германии, где находится её штаб-квартира, пока не планируют убирать с полок сигареты.

"Мы формируем наш ассортимент исходя из пожеланий клиентов", - сообщил пресс-секретарь немецкого отделения.

В последние годы власти Нидерландов приняли меры, чтобы снизить число курильщиков. В 2008-м вступил в силу закон, запрещающий курить в кафе и барах, причём правительство планирует распространить запрет и на открытые веранды. В супермаркетах табачную продукцию не разрешено держать в поле зрения покупателей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Нидерландах ежедневно курит 20% населения. С 2000 по 2015 год число курильщиков снизилось почти на треть.

А вы поддерживаете такое решение?