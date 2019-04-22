Директор школы заметил, что богатые дети унижают бедных. И вот что он сделал - ВИДЕО
22 апреля 2019 23:15 215
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Источник: Остроумно
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