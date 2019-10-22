Медсестра Бронни Уэйр работала в одной из больниц Австралии и ухаживала за неизлечимо больными пациентами. Часто в разговорах они признавались ей, что, если бы у них был шанс прожить жизнь заново, они не совершили бы несколько ошибок. Рамблер рассказывает какие, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Жили не так, как хотелось

А так, как хотели другие. Общество и зачастую наше окружение активно навязывают нам стереотипы, а мы бездумно им следуем. В итоге получается, что мы исполняем чужие желания и вовсе не думаем про свои собственные. Вы можете выслушивать альтернативное мнение, но не обязаны быть с ним полностью согласным: выбор всегда за вами.

Слишком много работали

Нет ничего плохого в том, чтобы работать и достигать карьерных высот. Но все должно быть в меру: в противном случае к старости останетесь один на один со своими карьерными успехами. А ведь работа вас ночью не согреет. Очень часто люди настолько увлечены ею, что пренебрегают близкими. Грамотный тайм-менеджмент - вот, что поможет вам находить время и на работу, и на семью, и на личную жизнь, и на себя (а это тоже важно). У всех нас в сутках 24 часа, но даже таким успешным людям, как Билл Гейтс и Блейк Лавли, карьера не помешала построить семью и преуспеть в других сферах жизни.

Не смогли признаться в своих чувствах

Лучше жалеть о сделанном, чем о том, что вы упустили возможность. Да, признаваться в своих чувствах очень тяжело, но так вы хотя бы будете знать, взаимны ли они. И даже если нет, вам вскоре станет легче: вы получите ответ на важный для вас вопрос. В противном случае вы будете всю жизнь думать: "А что, если...". Поверьте, это гораздо тяжелее!

Не прожили счастливую жизнь

Вы все время жалуетесь на то, что ваша жизнь не удалась? Научитесь смотреть на вещи с другого ракурса и задавайте себе два вопроса. Вы можете изменить ситуацию? Если да, то дерзайте и ничего не бойтесь! Если нет, то измените к ней свое отношение. Счастье - это выбор каждого, оно здесь и сейчас. Живите в моменте и получайте удовольствие от того, что вам дано.

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