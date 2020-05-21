«Титаник» впервые вскроют

Суд в США впервые разрешил подводную операцию по извлечению из затонувшего "Титаника" радиопередатчика Маркони. Вскрыть корпус корабля планируют летом 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Разрешение на операцию компании RMS Titanic было вынесено судьей окружного суда в Норфолке Ребеккой Бич Смит (Rebecca Beach Smith). Представители компании настаивали на немедленном подъеме уникального радиопередатчика, установленного на судне. "Устройство Маркони имеет значительную историческую, образовательную, научную и культурную ценность", - заявила согласившаяся с доводами RMS Titanic Бич Смит. Уникальную операцию планируют провести летом.

По словам специалистов, занимающихся изучением останков "Титаника", аппарат Маркони, с которого был подан сигнал бедствия, в ближайшее время буквально может превратиться в прах. У операции есть противники: в частности, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (США) полагает, что предполагаемая выгода от вскрытия "Титаника" не стоит затраченных ресурсов. Специалист по дайвингу Райан Кинг (Ryan King) раскритиковал операцию из-за эстетических соображений: "Это могила, которую нужно уважать".

Адвокат RMS Titanic Дэвид Конканнон (David Concannon) заявил, что несмотря на стремление как можно быстрее поднять реликвию с морского дна, компания постарается не врезаться в корпус корабля и не наносить судну физический ущерб. По задумке специалистов, в телеграфную комнату можно будет проникнуть через иллюминатор в крыше. "Это похоже на посещение места Всемирного торгового центра 12 сентября (после терактов 11 сентября 2001 года - примечание "Ленты.ру"). Никто не считает себя расхитителем могил", - подчеркнул Конканнон.

Крушение парохода "Титаника" произошло в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана, приблизительно в 600 километрах к юго-востоку от острова Ньюфаундленд. Кораблекрушение произошло в результате столкновения с айсбергом, более 1500 пассажиров погибли, около 700 удалось спастись.