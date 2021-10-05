В России подземелья покоряют своей мрачной красотой

В Челябинской области сохранились заброшенные шахты по добыче железняка. Мрачная и величественная красота этих мест завораживает. Путешествие по подземному Уралу опасны для жизни и здоровья, но не для сталкеров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вести, группа исследователей спускались в заброшенные шахты поселка Магнитка Кусинского района. Кадры с подземным миром Урала были опубликованы в социальных сетях.

Полноценная добыча железняка началась в этом месте в XX веке. В год там добывали до 800 тысяч тонн железняка. Все работы завершились к 1973 году, когда закрылась последняя шахта.

Теперь на месте рудника из-за обрушения горных пород образовались глубокие провалы. Их видно даже из космоса. Места обрушения тянутся с северо-востока на юго-запад примерно на два с половиной километра.

Эти места превратились в настоящее ледяное царство - свод покрыт причудливыми кристаллами льда, а из земли "поднимаются" ледяные глыбы. Внутри можно увидеть старую копь, местами - лёд, который не тает даже жарким летом.