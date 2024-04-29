На Марсе обнаружили сотни черных «пауков»

На поверхности Марса обнаружили образования, похожие на "пауков". Фотографии Красной планеты опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА, ESA), передает Day.Az.

Явление заметили в области южного полюса Марса, известной как "Город Инков". На снимках видны сотни черных пятен с маленькими тонкими полосами, расходящимися во все стороны. Отмечается, что такие образования формируются в результате сезонных изменений на Марсе. "Эти маленькие темные черточки образуются, когда весенний солнечный свет падает на слои углекислого газа, отложившиеся в зимние месяцы", - объяснили эксперты.

Это приводит к тому, что нижние слои сухого льда превращаются в газ. Он накапливается и пробивает вышележащий лед, поднимая вместе с собой темную пыль с твердой поверхности. Именно эта пыль оседает на поверхность планеты и создает паукообразный узор. Диаметр темных пятен составляет от 45 метров до одного километра.

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