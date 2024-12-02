Древние китайцы приносили шелк в жертву богам?

Группа ученых из Китайского национального музея шелка и Сычуаньского научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии подтвердила использование шелка в ритуалах жертвоприношения цивилизацией бронзового века в бассейне реки Янцзы.

Как передает Day.Az, исследование было опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

В ходе раскопок на месте Саньсиндуй археологи обнаружили восемь жертвенных ям, датируемых поздней династией Шан (1600-1100 гг. до н. э.), в которых были найдены слои пепла, а также артефакты из нефрита и бронзы. Среди этих находок была особая бронзовая "сетчатая посуда" с вкраплениями нефрита и следами ткани, что привлекло внимание исследователей, заставив их проверить, был ли среди остатков шелк.

Специалисты извлекли образцы из минерализованных остатков материи и пепла в жертвенных ямах. Тестирование подтвердило наличие фиброина шелка в образцах. Морфологическое исследование показало, что волокна имели гладкое треугольное поперечное сечение, что характерно для шелковых прядей. Протеомный анализ выявил белок фиброина (P05790) как в археологических образцах, так и в образцах смоделированной почвы, что подтвердило идентичность материала как шелка.

Также ученым удалось идентифицировать шелк тутового дерева (Bombyx mori) как использованный материал, что подтвердило выращивание тутовых деревьев для кормления шелкопрядов, соответствуя историческим данным о шелководстве в Древнем Китае.

Детальный анализ показал, что ткани, найденные в ямах Саньсиндуй, включали шелк, а остатки шелка частично сохранились благодаря минерализации, происходившей под воздействием меди, выделявшейся из бронзовых артефактов. Следы шелка были обнаружены, обвивая нефритовые артефакты и покрывая бронзовые сетчатые изделия, что предполагает их использование в ритуальных целях.

Исследователи полагают, что шелк использовался как "материальный носитель" в религиозных церемониях, предназначенных для связи между Небом и Землей, что соответствует историческим свидетельствам об использовании шелка для жертвенной одежды и ритуалов в Древнем Китае. Открытия Саньсиндуй также предоставляют информацию о ранних методах шелководства в регионе.