В глубинах океана обнаружили «живых ископаемых»

Международная группа ученых выяснила, как наутилусы - одни из самых древних морских животных - приспосабливаются к жизни в бедных ресурсами глубинных зонах океана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Исследование возглавили специалисты из Вашингтонского университета. Наутилусы и их родственники из рода Allonautilus существуют на Земле более 500 миллионов лет и считаются "живыми ископаемыми". Однако их образ жизни долго оставался загадкой.

Наблюдения показали, что современные виды обитают глубже, чем их древние предки. При этом молодые особи держатся примерно в два раза глубже, чем взрослые. Почему именно так распределяются по глубине разные возрастные группы, ученым еще предстоит выяснить.

Выяснилось также, что наутилусы ведут подвижный образ жизни и практически не останавливаются. Они не охотятся активно, а питаются падалью, собирая органические остатки на дне.

Некоторые виды совершают ежедневные вертикальные миграции - опускаются на сотни метров на рассвете и поднимаются обратно к вечеру. Однако большинство популяций, как показало исследование, ведут более "оседлый" образ жизни и не перемещаются так активно.

Кроме того, ученые обнаружили новую популяцию Allonautilus у берегов острова Новая Британия (Папуа - Новая Гвинея). По их словам, она сохраняется благодаря ограничениям на вылов, введенным, в том числе на основе предыдущих научных работ.

Авторы отмечают, что изучение наутилусов важно не только для понимания эволюции морских организмов, но и для разработки мер по их сохранению: эти древние головоногие остаются уязвимыми из-за медленного размножения и интереса со стороны коллекционеров.