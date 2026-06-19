Китайские ученые обнаружили новый вид пернатых динозавров

Китайские ученые идентифицировали новый вид пернатых динозавров, возраст которых составляет приблизительно 120 миллионов лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, китайские ученые предоставили новые физические доказательства, которые помогут разгадать эволюционный путь полета динозавров.

Исключительно хорошо сохранившаяся окаменелость, обнаруженная в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сохранила четкие отпечатки многочисленных перьев, окружающих ее скелет, пишет China Daily.

Недавно опубликованное в журнале Vertebrata PalAsiatica исследование указывает на то, что этот динозавр является единственным известным пеннараптором - группой, тесно связанной с современными птицами, - у которого одновременно развились как крупные перья на лапах, так и исключительно длинные веерообразные хвостовые перья. У него было около 16 хвостовых перьев, чем-то напоминающих оперение павлина.

Исследовательская группа классифицировала новый вид в семействе дромеозавридов - тероподных динозавров, что делает его близким родственником велоцираптора и микрораптора.

Ученые отметили, что это уникальное морфологическое сочетание - крупные перья на передних конечностях в сочетании с хорошо развитыми перьями на лапах и хвосте - никогда ранее не встречалось ни у одного из обнаруженных динозавров. Эта беспрецедентная особенность служит важнейшим "золотым ключом" к разгадке тайн эволюции полета динозавров и прослеживанию происхождения современных птиц.

Руководитель исследовательской группы, академик Китайской академии наук Сюй Син официально присвоил виду название Changzhousaurus sinensis. Это название было выбрано в знак признания заслуг города Чанчжоу, расположенного на востоке Китая, за его многолетние усилия по популяризации науки о динозаврах и интеграции культурного туризма.