"Галатасарай" выиграл чемпионат Турции по футболу

"Галатасарай" стал чемпионом Турции по футболу в сезоне-2017/18, обыграв "Гёзтепе" в заключительном 34-м туре Суперлиги, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Галатасарай" в субботу в гостях обыграл "Гезтепе" со счетом - 1:0. Голом с пенальти на 66-й минуте отметился Бафетимби Гомис.

В других матчах заключительного тура чемпионата Турции в субботу зафиксированы следующие результаты:

"Истанбул Башакшехир" - "Касымпаша" - 3:2,

"Бешикташ" - "Сивасспор" - 5:1,

"Фенербахче" - "Коньяспор" - 3:2.

"Галатасарай", набрав 75 очков, стал чемпионом Турции в 21-й раз в истории и гарантировал себе место в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Второе место занял "Фенербахче" (72 очка), который в следующем сезоне стартует в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.

Третьим по итогам сезона финишировал "Истанбул Башакшехир" (72), четвертым - "Бешикташ" (71). Оба клуба будут выступать в Лиге Европы - в третьем и втором квалификационных раундах соответственно.