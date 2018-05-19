"Галатасарай" выиграл чемпионат Турции по футболу
"Галатасарай" стал чемпионом Турции по футболу в сезоне-2017/18, обыграв "Гёзтепе" в заключительном 34-м туре Суперлиги, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Галатасарай" в субботу в гостях обыграл "Гезтепе" со счетом - 1:0. Голом с пенальти на 66-й минуте отметился Бафетимби Гомис.
В других матчах заключительного тура чемпионата Турции в субботу зафиксированы следующие результаты:
"Истанбул Башакшехир" - "Касымпаша" - 3:2,
"Бешикташ" - "Сивасспор" - 5:1,
"Фенербахче" - "Коньяспор" - 3:2.
"Галатасарай", набрав 75 очков, стал чемпионом Турции в 21-й раз в истории и гарантировал себе место в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Второе место занял "Фенербахче" (72 очка), который в следующем сезоне стартует в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.
Третьим по итогам сезона финишировал "Истанбул Башакшехир" (72), четвертым - "Бешикташ" (71). Оба клуба будут выступать в Лиге Европы - в третьем и втором квалификационных раундах соответственно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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