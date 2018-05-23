В Гонконге проходит яркий Фестиваль булочек - ВИДЕО

Тысячи людей съезжаются в Гонконг. На острове Ченг Чау с 5-го по 9-й день четвертого месяца лунного календаря проходит знаменитый Фестиваль булочек, передает Day.Az со ссылкой на Euronews. Это один из самых ярких традиционных праздников Китая. Отмечать его стали около века назад, когда на остров обрушилась эпидемия чумы. Чтобы задобрить духов, местные жители устроили алтарь с подношениями перед храмом бога Пак Тая. Чума отступила.

В честь чудесного избавления жители Ченг Чау организовали парады и игры и продолжают это делать по сей день. Среди прочего, в последние годы детей наряжают в местных и зарубежных знаменитостей. Так, четырехлетняя Ава Вонг предстала в образе Кэрри Лам, главы администрации Гонконга. А главным символом праздника по-прежнему является 14-метровая бамбуковая "башня", которую украшают множеством сладких булочек для богов.

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