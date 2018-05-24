Бывший игрок НБА пытался переехать человека на машине, а после избил его

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Глен Дэвис был арестован по обвинению в тяжких телесных повреждений, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации, TMZ Sports, в апреле баскетболист поссорился с мужчиной и попытался переехать его на машине. После того, как Дэвису не удалось это сделать, он вышел из автомобиля и избил жертву.

Мужчина был госпитализирован с множественными травмами лица и переломами ребер. 18 мая чемпион НБА сезона-2007/08 был арестован. Сейчас его выпустили под залог в $50 тыс.

В феврале Дэвис был арестован по делу о хранении и распространении наркотиков.