Бывший игрок НБА пытался переехать человека на машине, а после избил его
24 мая 2018 07:21 123
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Глен Дэвис был арестован по обвинению в тяжких телесных повреждений, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации, TMZ Sports, в апреле баскетболист поссорился с мужчиной и попытался переехать его на машине. После того, как Дэвису не удалось это сделать, он вышел из автомобиля и избил жертву.
Мужчина был госпитализирован с множественными травмами лица и переломами ребер. 18 мая чемпион НБА сезона-2007/08 был арестован. Сейчас его выпустили под залог в $50 тыс.
В феврале Дэвис был арестован по делу о хранении и распространении наркотиков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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