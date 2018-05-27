В России разбился легкомоторный самолет
27 мая 2018 23:37 180
Легкомоторный самолет разбился во Фроловском районе Волгоградской области, по предварительным данным пилот погиб, сообщает РИА Новости ГУ МВД по региону, передает Day.Az.
"Самолет обрабатывал поля. Крушение произошло в Дудаченском сельском поселении, в 60 километрах от города Фролово. Самолет загорелся, по предварительным данным, пилот погиб", - уточняет ГУ МВД по региону.
Как сообщили в ведомстве, на место крушения выехала следственно-оперативная группа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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