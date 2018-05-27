В России разбился легкомоторный самолет

27 мая 2018 23:37

Легкомоторный самолет разбился во Фроловском районе Волгоградской области, по предварительным данным пилот погиб, сообщает РИА Новости ГУ МВД по региону, передает Day.Az.

"Самолет обрабатывал поля. Крушение произошло в Дудаченском сельском поселении, в 60 километрах от города Фролово. Самолет загорелся, по предварительным данным, пилот погиб", - уточняет ГУ МВД по региону.

Как сообщили в ведомстве, на место крушения выехала следственно-оперативная группа.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az