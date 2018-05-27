В России разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился во Фроловском районе Волгоградской области, по предварительным данным пилот погиб, сообщает РИА Новости ГУ МВД по региону, передает Day.Az.

"Самолет обрабатывал поля. Крушение произошло в Дудаченском сельском поселении, в 60 километрах от города Фролово. Самолет загорелся, по предварительным данным, пилот погиб", - уточняет ГУ МВД по региону.

Как сообщили в ведомстве, на место крушения выехала следственно-оперативная группа.