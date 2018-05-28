В Париже малиец спас ребенка от падения из окна - ВИДЕО

Выходец из Мали спас ребенка от падения из окна в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу вечером. Четырехлетний ребенок повис на балконе и в любой момент мог упасть. Очевидец Мамуду Гассама (Mamoudou Gassama) вскарабкался за считанные секунды на пятый этаж дома и спас малыша.

Гассаму примет президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Встреча состоится в понедельник в 09.50 утра по местному времени (10.50 мск).

"Этот храбрый и мужественный мужчина спас жизнь ребенку, рискуя своей", - написала в Twitter мэр Парижа Анн Идальго. После того, как ей стали известны личность и происхождение спасителя, Идальго добавила, что "Париж его поддержит в попытках обосноваться во Франции".

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