Китайских футбольных фанатов призвали не убивать себя из-за ЧМ

Полиция Китая призвала местных футбольных фанатов не сводить счеты с жизнью из-за Чемпионата мира по футболу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Росбалт.

Как пишет The Global Times, ранее бывали случаи самоубийств болельщиков из-за проигрыша ставок на выигрыш любимой команды. В частности, в провинции Цзянсу мужчина попытался совершить самоубийство после того, как поставил на выигрыш немецкой сборной в матче Германия-Мексика один миллион юаней ($155,3 тысячи). Мексиканцы обыграли действующих чемпионов мира со счетом 1:0.

"Фанаты сборной Германии, успокойтесь. Это был лишь первый матч, впереди еще как минимум два. Не будьте импульсивны, не прыгайте со зданий", - призвали правоохранители.

Китайский портал Yifeng также сообщал о самоубийствах, связанных с чемпионатом мира. В провинции Ляонин в 2014 году девушка покончила с собой из-за того, что ее молодой человек отправился смотреть игру ночью в спорт-бар.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Китая на чемпионате не представлена.