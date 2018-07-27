Россия начала поставки говядины в Турцию

Россия поставила первые партии говядины в Турцию, рассчитывает на открытие и китайского рынка для своего мяса, заявил вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки по Тверской области, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Турция - особый рынок по потреблению мясной продукции. Первые партии говядины поставили на рынок Турции", - сказал Гордеев.

"Уже есть прямые заявки как с Турции, так и с многих стран Ближнего Востока, связанные с поставками говядины. Мы еще надеемся, что откроется китайский рынок для нас, перспективы есть", - добавил вице-премьер.

По его словам, у России есть большие перспективы и по мясу птицы, необходимо решать вопрос административных барьеров.

"Вопрос, собственно говоря, только один - чтобы мы могли пробить административные барьеры, которыми пользуются многие страны и правительства. Думаю, что это вопрос, решение которого лежит как раз на правительстве, на Минсельхозе. И, надеюсь, в ходе переговоров нам удастся эту задачу решить", - пояснил вице-премьер.

Он уточнил, что Россия в 2017 году экспортировала 300 тысяч тонн мясной продукции. "20 лет назад у нас в структуре потребления мясной продукции было примерно 70% импорта. Сегодня мы выходим уже на экспорт. Стоит задача в ближайшие шесть лет увеличить поставки мясной продукции на экспорт до 1 миллиона тонн", - заключил Гордеев.